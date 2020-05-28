Главные новости за 28 мая 2020 года

— В Национальной академии наук Украины заявили, что наше государство прошло пик коронавируса. В ВОЗ предупредили, что возможна вторая волна эпидемии.

— В связи с продолжением действия карантина День Киева в этом году пройдет без массовых мероприятий. Ожидается, что основные торжества пройдут в телевизионном и онлайн формате.

— Из-за обильных осадков, которые накрыли Одессу, некоторые улицы превратились в самые настоящие реки. Временами уровень воды достигает окон автомобилей.

— В первый день лета в Украине начнет работать система автофиксации нарушений ПДД. Антон Геращенко объяснил принцип работы системы.

— У экс-губернатора Закарпатской области Геннадия Москаля во время эфира возникли проблемы с давлением. Об инфаркте или инсульте речь не идет.

— Курс гривны продолжает падать третий день гряду. Цена доллара пробила психологическую отметку.

— Солнечный свет способен убить коронавирус за считанные минуты. Об этом говорят ученые.

— Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами на борту не смог стартовать в США из-за непогоды. Запуск перенесен на 30 мая.