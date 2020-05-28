Жара и грозы: украинцам рассказали, каким будет грядущее лето

Главное: Будущее лето будет дождливым, но жарким. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Детали: Директор Гидрометцентра Николай Кульбида поведал, каким будем грядущее лето. Синоптики обещают жару и грозы, передает «Корреспондент».

Он сообщил, что лето «придет в первых числах июня».

По его словам, «начиная с 5 числа температура воздуха повысится, и будет расти даже до 25 и выше градусов».

Также синоптик предупредил: «Стоит ожидать грозы, ливни и даже локальные выпадения града».

В тему 28 мая 2020 года стало известно, что погода готовит украинцам неприятный сюрприз в первый день лета.

27 мая 2020 года сообщалось, что из-за проливных дождей украинцев уже пугают наводнениями.