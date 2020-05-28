Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Жара и грозы: украинцам рассказали, каким будет грядущее лето

Жара и грозы: украинцам рассказали, каким будет грядущее лето

Главное: Будущее лето будет дождливым, но жарким. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Детали: Директор Гидрометцентра Николай Кульбида поведал, каким будем грядущее лето. Синоптики обещают жару и грозы, передает «Корреспондент».

Он сообщил, что лето «придет в первых числах июня».

По его словам, «начиная с 5 числа температура воздуха повысится, и будет расти даже до 25 и выше градусов».

Также синоптик предупредил: «Стоит ожидать грозы, ливни и даже локальные выпадения града».

В тему 28 мая 2020 года стало известно, что погода готовит украинцам неприятный сюрприз в первый день лета.

27 мая 2020 года сообщалось, что из-за проливных дождей украинцев уже пугают наводнениями.

Тэги: общество, погода, Гидрометцентр Украины, лето, погодные условия, новости Украины

Комментарии

Статьи

27.05.20 09:19

Коронавирусный удар по ТРАМПономике

Автор: Александр Карпец

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
27.05.20 11:46

Граффити с Бродским быть не должно

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Скафандр SpaceX выглядит не лучшим образом. А что будет на Марсе?
27.05.20 20:46

Скафандр SpaceX выглядит не лучшим образом. А что будет на Марсе?

Автор: Naked Science

Выбор редакции
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

Украина прошла пик заболеваемости коронавирусом

Украина прошла пик заболеваемости коронавирусом
28.05.20 14:11
755
Последние новости
28.05.20 16:47

Жара и грозы: украинцам рассказали, каким будет грядущее лето
28.05.20 16:16

Водителям на заметку. В МВД рассказали, как будет работать система автофиксации нарушений ПДД
28.05.20 15:33

В Одессе потоп. Машины буквально плавают по городу
28.05.20 15:29

Ученые заявили, что киты и дельфины могут заразиться коронавирусом от людей
28.05.20 14:35

Футболисты известного московского клуба массово заразились коронавирусом
28.05.20 14:22

В Польше сняли лимит на количество верующих во время богослужений
28.05.20 14:11

Украина прошла пик заболеваемости коронавирусом
Фото и Видео
В Одессе потоп. Машины буквально плавают по городу
В Одессе потоп. Машины буквально плавают по городу
В Одессе потоп. Машины буквально плавают по городу
В Одессе потоп. Машины буквально плавают по городу
В Индии умер йог, который не пил и не ел восемьдесят лет
В Индии умер йог, который не пил и не ел восемьдесят лет
Полет космического корабля Илона Маска был сорван из-за непогоды
Полет космического корабля Илона Маска был сорван из-за непогоды
Опубликовано видео задержания «печерских стрелков»
Опубликовано видео задержания «печерских стрелков»
Украинский режиссер снял фильм о девушке, которая сходит с ума во время карантина
Украинский режиссер снял фильм о девушке, которая сходит с ума во время карантина
SpaceX отправляет в космос корабль Crew Dragon с астронавтами: прямая трансляция
SpaceX отправляет в космос корабль Crew Dragon с астронавтами: прямая трансляция
Экс-губернатор Закарпатья чуть не умер в прямом эфире
Экс-губернатор Закарпатья чуть не умер в прямом эфире
Число выздоровевших от коронавируса в Киеве за сутки впервые превысило число новых заболевших
Число выздоровевших от коронавируса в Киеве за сутки впервые превысило число новых заболевших
Появилось видео, как киевские коммунальщики поливают клумбы во время дождя
Появилось видео, как киевские коммунальщики поливают клумбы во время дождя
Момент расстрела мужчины в центре Киева попал на видео
Момент расстрела мужчины в центре Киева попал на видео
fraza.ua
Новости блогосферы
25.05.20 20:58

Разный Facebook: 20 извинений от Цукерберга и «упоротые нацики»-модераторы из Украины
25.05.20 11:37

Куда нас ведут манипуляции общественным сознанием?
25.05.20 09:50

Школа-онлайн, #помордевирус и страна терпил
24.05.20 10:19

Не миф о «жидком чипе» страшен, а реальный контроль личного пространства человека

Опрос

Готовы ли вы проголосовать за второй срок Зеленского?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.