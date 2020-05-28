Ученые заявили, что киты и дельфины могут заразиться коронавирусом от людей

Главное: Ученые рассказали, какие животные могут заразиться коронавирусом от человека. Сделали это российские биологи.

Детали: Российские биологи заявили, что киты и дельфины могут заразиться коронавирусом от человека. При этом, как цитирую их местные СМИ, возможна и «обратная передача».

Отмечается, что сейчас по структуре клеток определили около сорока видов животных, которые могут подцепить заразу от людей.

В группу риска попали дельфины, белухи, косатки, нарвалы и тюлени.

Кроме этого, сообщается, что заразиться коронавирусом рискуют и обезьяны.

Биологи говорят: «В условиях океанариума опасность подхватить вирус от человека у животных значительно увеличивается. Возможна и обратная передача».

В тему 28 мая 2020 года дрессировщик Юрий Куклачев заявил, что «коронавирус у кошек – давно известная болезнь».

14 мая 2020 года сообщалось, что ученые успешно испытали вакцину от коронавируса.