Футболисты известного московского клуба массово заразились коронавирусом

Главное: Футболисты московского «Локомотива» заболели коронавирусом. Всего заразились четыре игрока.
Детали: Игроки московского «Локомотива» заразились коронавирусом. Как передает пресс-служба российского клуба, всего заболели четыре футболиста.
Известно, что позитивные тесты на коронавирус были получены у следующих игроком команды: Дмитрий Баринов, Антон Коченков, Роман Тугарев и Тимур Сулейманов.
Сейчас они отправлены на самоизоляцию.
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