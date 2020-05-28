Футболисты известного московского клуба массово заразились коронавирусом

Главное: Футболисты московского «Локомотива» заболели коронавирусом. Всего заразились четыре игрока.

Детали: Игроки московского «Локомотива» заразились коронавирусом. Как передает пресс-служба российского клуба, всего заболели четыре футболиста.

Известно, что позитивные тесты на коронавирус были получены у следующих игроком команды: Дмитрий Баринов, Антон Коченков, Роман Тугарев и Тимур Сулейманов.

Сейчас они отправлены на самоизоляцию.

В тему 27 мая 2020 года стал известен самый ненавистный футбольный клуб Англии среди болельщиков.

25 мая 2020 года мы писали о том, как вышли из карантина «Динамо» и «Шахтер».