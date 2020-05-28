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Украина прошла пик заболеваемости коронавирусом

Украина прошла пик заболеваемости коронавирусом

Главное: В Национальной академии наук Украины заявили, что наше государство прошло пик коронавируса. В ВОЗ предупредили, что возможна вторая волна эпидемии.

Детали: Украина прошла пик коронавируса. Об этом сегодня, 28 мая, во время брифинга заявил глава рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса, Национальной академии наук Украины Игорь Бровченко. По его словам, под пиком имеется в виду максимальное значение, которого нельзя избежать.

«Мы называем пиком максимальное значение, его нельзя избежать. Если у нас нет пика, то мы имеем бесконечность роста. Если понимать пик как резкий рост, а затем падение, то конечно можно сказать, что мы его избежали, но мы не избежали максимума. У нас была фаза плато, она длилась около двух недель, и мы эту фазу плато преодолели. Это плато с точки зрения математики и было пиком. Пик мы прошли, он состоялся, по форме это было плато», — подчеркнул он.

В то же время Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что возможна вторая волна пандемии коронавируса COVID-19. В ВОЗ подчеркнули, что новый всплеск заболеваемости может произойти в любое время.

В тему: По состоянию на вечер 27 мая число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 5 626 047, смертей ‒ 351 815, а выздоровлений ‒ 2 314 233. В Украине же было выявлено 21 905 инфицированных, зарегистрировано 658 смертей и 7 995 случаев выздоровления.

Тэги: общество, здоровье, эпидемия, новости Украины, коронавирус, пандемия

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