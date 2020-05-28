В УПЦ объяснили, почему Бог посылает болезни

Главное: У всех людей разные пути к спасению. Многие люди живут праведно, и, возможно, счастливая жизнь — это ответ Бога. Также Бог посещает через скорби и болезни. Об этом рассказал митрополит УПЦ Филарет.

Детали: Если Бог посылает человеку болезни и страдания, то чтобы тот пришел к спасению.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал глава Синодального отдела Украинской Православной Церкви по вопросам здравоохранения и опеке медицинских учреждений митрополит Львовский и Галицкий Филарет в комментарии интернет-изданию «Фома».

«Болезнь — это не наказание. Творец посылает только добро и любовь, у Него нет темной стороны, Он никогда не желает человеку зла. Так и болезни — это посещение Бога, а не время нашей расплаты.

Да, ради этой важнейшей цели — спасения — некоторым надо пройти через боль и слезы. Но вспомните: Сам Господь добровольно принимает страдания для спасения рода человеческого: ранами Его мы исцелились (Ис 53:5). Это означает, что Богу было угодно в том числе и страдание сделать средством спасения и очищения, которое может быть действенным для каждого, кто со смирением и терпением доверяет себя Его воле. Страдая, человек понимает, насколько суетлива его жизнь, и обращается к Богу», — рассказал митрополит Филарет.

Архиерей объяснил, какой является задача верующего человека во время скорбей.

«Бог нас учит терпеть, учит прощать, учит надеяться. Задача человека в скорбях и испытаниях осознать свое внутреннее состояние, глубоко проанализировать свою жизнь и найти в ней то, что необходимо изменить. Человек, работающий над собой, готовый приносить покаяние и очищать себя, любящий ближних и совершающий добрые дела, начинает созидать будущую жизнь уже здесь, на земле. Такого человека, несомненно, страдания в земном мире ведут к жизни вечной.

С одной стороны, Господь испытывает в страданиях и скорбях, а с другой стороны — показывает нам, что Он здесь, с нами в этот момент. Когда человеческие средства исчерпаны, православному человеку следует вспомнить о том, что сила Божия в человеческой немощи совершается, именно в самых глубинах страданий он способен встретится со Христом, взявшим на себя наши скорби и страдания (Ис 53:4)», — отметил иерарх УПЦ.

Владыка Филарет подчеркнул, что у всех разные пути к спасению.

«Конечно, бывает и так, что люди живут счастливо без всяких страданий и испытаний, но это не значит, что их Бог оставил. Многие люди живут праведно, и, возможно, счастливая жизнь — это ответ Бога. Бог нас не оставляет, мы оставляем Бога. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что не верно думать о том, что солнце скрывается от слепого человека, человек по своей природе не может видеть солнечных лучей, так и не верно говорить о том, что Бог отворачивается от человека — это сам человек поворачивается к Богу спиной и, подобно слепому, не видит его, а порой даже не чувствует тепла от Его Божественного света.

Да, у всех нас разные пути к спасению — у кого-то через страдания, у кого-то через счастье. Главное, чтобы мы не избегали того пути, которым Господь нас ведет», — подытожил митрополит.

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