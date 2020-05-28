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Лаврский заповедник открыл для богослужений УПЦ Трапезный и Успенский храмы

Лаврский заповедник открыл для богослужений УПЦ Трапезный и Успенский храмы

Главное: Лаврский заповедник открыт для посетителей. В заповеднике просят соблюдать карантинные меры и правила.

Детали: Открыт вход для посещения территории Верхней части Киево-Печерской лавры, которая находится в ведении Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника. На территории Верхней лавры находятся Трапезный и Успенский храмы.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Kplavra.kyiv.ua.

В заповеднике отметили, что карантинные меры продолжают действовать и опубликовали правила посещения Верхней лавры.

Вход на территорию заповедника осуществляется только через Врата Троицкой надвратной церкви. При входе на территорию заповедника обязательное прохождение температурного скрининга (дистанционное измерение температуры); обязательным остается соблюдение безопасного рекомендованного расстояния между посетителями (1,5 м); использование дезинфицирующих средств.

Подчеркивается, что лица с симптомами респираторного заболевания и температурой, превышающей 37,2 градуса, на территорию заповедника не допускаются; посетители без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, на территорию заповедника не допускаются.

На территории заповедника разрешается перемещение группой лиц в количестве не более восьми человек.

В тему: 26 мая 2020 года в Киеве сняли карантин с трех монастырей УПЦ.

Тэги: общество, Киево-Печерская Лавра, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины

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