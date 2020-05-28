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Министр обороны разослал в военкоматы важное для призывников письмо

Министр обороны разослал в военкоматы важное для призывников письмо

Главное: Минобороны разослало в военные комиссариаты письмо с уведомлением о том, что мужчины 18-19 лет могут призываться к прохождению службы в Вооруженных Сил Украины только с письменного согласия.

Детали: Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал разъяснение по организации призыва в мае — июле 2020 года и в очередной раз подчеркнул, что мужчин в возрасте от 18 лет будут брать на службу только по их собственной воле. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, п. 5 распоряжения Кабинета министров от 26 февраля 2020 года определено, что призыв граждан Украины в возрасте 18-19 лет проводится по их желанию, которое должно быть подтверждено в виде письменного заявления.

Как сообщается, министр обороны направил письмо главам призывных комиссий всех уровней, в котором рекомендовал рассматривать вопрос предоставления отсрочки от призыва на срочную военную службу пригодным по состоянию здоровья гражданам Украины в возрасте 18-19 лет.

В тему: 16 января 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о сроках проведения очередных призывов в 2020 год. Документом, в частности, предписывается «призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу».

При этом министр обороны Андрей Загороднюк тогда же заявил, что «никто принудительно до 20 лет привлекаться к срочной службе не будет».

В соответствии с постановлением правительства в ходе весенней призывной кампании на срочную службу должны были привлечь 16460 украинцев.

При этом в Минобороны пообещали больше не отлавливать призывников на улицах.

18 марта 2020 года стало известно, что на время действия карантина военкоматы приостановили мероприятия по призыву граждан на срочную военную службу.

23 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым перенес весенний призыв в Вооруженные силы Украины на 1 месяц.

Тэги: общество, Министерство обороны Украины, Вооруженные Силы Украины, заявление, призывник, новости Украины

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