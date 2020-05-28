Львовщина поставила рекорд по количеству заразившихся коронавирусом

Главное: За последние сутки на Прикарпатье зафиксировано рекордное количество заразившихся коронавирусом с момента начала карантина.

Детали: Во Львовской области за последние сутки коронавирусом заразились сразу 70 человек. Как сообщил на своей странице в Facebook городской голова Львова Андрей Садовый — это рекордный показатель для региона с начала карантина.

В этой связи, по словам чиновника, городской совет сегодня должен рассмотреть ряд решений о закупках ««скорых» и других необходимых медицинских средств».

В тему: 16 марта 2020 года во Львове были закрыты все учреждения торговли и общественного питания, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.