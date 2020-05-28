Митрополит Антоний рассказал, какой праздник сегодня отмечают православные

Главное: Что приобрело человечество с Вознесением Господа, почему Церковь особо чтит этот день, как встретить праздник. Об этом рассказал митрополит Антоний.

Детали: Благодаря Вознесению Господнему человечество навеки приобрело бескрайние горизонты познания Божества.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в комментарии порталу «Православная жизнь».

«Вознесение Господне — один из двунадесятых (что значит самых главных и значимых) праздников Православной Церкви. Празднуется Вознесение через сорок дней после Пасхи. Именно сорок дней Господь был со Своими учениками, обучая их неведомому ранее, тому, что было скрыто от них до Воскресения Спасителя», — сказал митрополит Антоний.

Он подчеркнул, что Вознесение является кульминацией земной жизни Христа, после чего человечество получило путь познания Бога.

«С того самого момента путь познания Господа открыт каждому. Важно на этом пути не принимать узость своего понимания и восприятия за ограниченность того, что мы познаем. Богопознание — это постоянный путь к Богу, непрекращающийся ни в этой жизни, ни в Вечности. Путь духовного восхождения в нетварные миры, которому никогда не будет конца.

На это указывают и одежды священников, которые служат на Вознесение в белых облачениях (их используют также на Рождество Христово, Богоявление, Преображение), символизирующих божественный нетварный свет», — отметил архиерей.

Владыка Антоний напомнил историю праздника.

«Для христианина вся история Священного Писания — это не минувшее прошлое, а непреходящее настоящее, это соприкосновение мира видимого и невидимого.

В праздник Вознесения Господня читается Книга Деяний святых апостолов евангелиста Луки. Вот что там говорится о вознесении Господа: „Ученики смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо“ (Деян. 1:10–11).

Таким образом, все верующие получили удивительные слова утешения и укрепления в вере, все мы удостоились стать сопричастниками этого видения», — рассказал он.

Управделами УПЦ объяснил, как правильно встретить этот праздник.

«Для каждого православного христианина в праздник Вознесения Господня самое главное — присутствие на богослужении в храме и причащение Святых Христовых Таин. Во время Причастия мы не просто приближаемся к Богу, а соприкасаемся с Ним. В этом и есть главный смысл человеческого бытия.

Также следует постараться сохранить мир и любовь в душе, особенно трудно это порой сделать по отношению к самым близким людям. Доброе слово, слова поддержки и утешения нуждающимся в этом — самое лучшее, что мы можем сделать для спасения своей души, и не только в праздник», — подытожил иерарх УПЦ.

В тему: Вчера митрополит Антоний рассказал, как правильно встретить праздник Вознесения.