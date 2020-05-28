Куклачев заявил, что «коронавирус у кошек – давно известная болезнь»

Главное: Известный дрессировщик кошек Юрий Куклачев рассказал о том, как болеют коронавирусом эти животные. По его словам, зараза не передается людям.

Детали: Известный российский дрессировщик кошек Юрий Куклачев заявил, что коронавирус у этих животных – давно известная болезнь. Его цитируют местные СМИ.

В частности, Юрий Куклачев сказал, что «коронавирус у кошек – давно известная болезнь».

Дрессировщик пояснил: «Мы ее называем кошачий грипп. Если кошка больная, ее просто нужно от других кошек изолировать. К людям это не переходит, но она может заразить другую кошку».

Он поведал: «Кошек, которых берут с улицы, в театре сажают на двухмесячный карантин».

Юрий Куклачев также заявил, что у кошек «можно обнаружить СПИД, белокровие и огромное количество болезней, о которых раньше никто не знал».

Специалист добавил: «И не надо у них брать кровь на коронавирус. Это мы берем, когда к нам приходят в театр новые животные. Если кошка живет дома одна, то может спокойно прожить с болезнью пятнадцать-двадцать лет, но она разносчик заболевания».

В тему 14 мая 2020 года сообщалось, что ученые успешно испытали вакцину от коронавируса.

11 мая 2020 года стало известно, что у папайи и козла тоже обнаружили коронавирус.