Ученые установили, что шимпанзе можно научить разговаривать

Главное: Ученые утверждают, что шимпанзе можно научить разговаривать. Об этом заявили британские биологи.

Детали: Биологи из Школы психологии и нейронаук при университете Сент-Эндрюс в Великобритании заявили, что шимпанзе можно научить разговаривать, а их речь похожа на человеческую. Их цитирует издание Biology Letters.

Как сообщается, ученые выяснили, что эти животные, общаясь друг с другом, «делают движения губами, ритм которых удивительным образом совпадает с ритмом речи человека.

Отмечается, что люди, независимо от родного языка, «во время разговора открывают рот два-семь раз в секунду, причем каждый цикл соответствует слогу».

В публикации говорится, что биологи сравнили видеозаписи из четырех популяций шимпанзе Pan troglodytes (двух диких в Уганде, а также двух, которые жили в зоопарках Великобритании и Германии). Оказалось, что губы животных «двигаются со средним речевым ритмом четыре слога в секунду».

Также ученые говорят, что у шимпанзе «не наблюдалось особых различий в средней скорости движения губ между популяциями в неволе и дикими обезьянами».

Исследователи говорят: «Причмокивания губами у шимпанзе выполняют роль речи и служат для привлечения внимания и передачи своих эмоций и информации. В сочетании с особыми звуками, которые они издают, когда они ухаживают друг за другом, эти ритмичные движения, важный элемент коммуникации и социального взаимодействия между особями».

Ученые также допустили, что шимпанзе можно научить разговаривать.

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