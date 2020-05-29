29 мая 2020 - какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира

Сегодня, 29 мая — 150-й день високосного 2020 года по григорианскому календарю. Этому дню соответствует 16 мая юлианского календаря.

Восход Солнца в Украине 29 мая будет в 04:55:22, заход в 20:58:17. Продолжительность сегодняшнего дня составит 16 часов и 02 минуты (+2:03 минут).

29 мая возраст Луны (количество дней — по 24 часа — прошедших с момента последнего новолуния) — 6.14. Луна сегодня будет молодая. Процент освещенности Луны — 37%. Заход Луны будет в 01:52:33.

Какой церковный православный праздник отмечается 29 мая

У православных 29 мая — Попразднство Вознесения Господня.

Сегодня, 29 мая, православные чтят:

— память преподобного Феодора Освященного, игумена (368 г.);

Феодор Освященный

— перенесение мощей преподобного Ефрема Перекомского, игумена, Новгородского чудотворца (1545 г.);

— память преподобных Кассиана (1537 г.) и Лаврентия (1548 г.) Комельских;

— память священномученика Александра, епископа Иерусалимского (III в.);

— память мучеников Вита, Модеста и Крискентии (ок. 303 г.);

— память блаженной отроковицы Музы Римляныни (V в.);

— память преподобных отцов, в Лавре святого Саввы избиенных (614 г.);

— память святителя Георгия II, епископа Митиленского (IX в.);

— память мученика Сербской православной церкови Вукашина (1943 г.).

Какой международный праздник и памятная дата отмечается 29 мая

29 мая на международном уровне празднуют:

— Международный день миротворцев ООН. Праздник отмечается ежегодно, начиная с 2003 года. В этот день в 1948 году первая миротворческая миссия ООН начала операции в Палестине.

— Всемирный день здорового пищеварения. Дата 29 мая выбрана потому, что в этот день, в 1958 году, был принят Устав Всемирной организации гастроэнтерологов.

Есть еще несколько необычных праздников, которые отмечают 29 мая:

— День компоста. Это органическое удобрение, полученное в результате разложения орготходов растительного или животного происхождения;

— День «Положите подушку в холодильник». Очень странный праздник, но он существует. Подержав подушку в холодильнике, положите ненадолго на лицо и полежите на спине минут 15−20. Приверженцы этого праздника считают, что так вы не только отдохнете и взбодритесь, но и освежите кожу, сделаете менее заметными мешки под глазами. Впрочем, редакция «Фразы» не рекомендует вам проводить подобные эксперименты.

Какой праздник и памятная дата отмечается в Украине 29 мая

Традиционно последний звонок в Украине проводится в последнюю пятницу мая. В 2020 году он выпадает на 29 мая. Однако, в этом году, несмотря на ослабление карантина, Министерство образования и науки не рекомендует проводить торжественные линейки во дворах школ. Поэтому формат праздника изменится — он перейдет в онлайн.

29 мая в Украине родились такие известные люди:

— поэт Петр Карманский (1878 г.),

— художник-мультипликатор, книжный иллюстратор, аниматор Сергей Конончук (1912 г.). Участвовал в создании советского сатирического мультфильма: «Тук-тук и его приятель Жук».

Знаменитые исторические события в мире и Украине 29 мая

29 мая 1453 года турецкая армия под начальством султана Мехмеда II захватила Константинополь.

29 мая 1590 года по наказу царя всея Руси Фёдора Иоанновича из Сольвычегодска отправлены в Сибирь 30 хлебопашенных семей. Тем самым было положено начало заселения Сибири.

29 мая 1802 года российский физик и основоположник электрометаллургии академик Василий Петров открыл явление электрической дуги.

29 мая 1825 года в кафедральном соборе Реймса в последний раз прошла церемония коронации короля Франции.

29 мая 1900 года компания «Отис» зарегистрировала торговую марку «Эскалатор». Позднее так станут называть все эскалаторы.

29 мая 1910 года состоялось состязание в скорости между аэропланом и поездом. Первым расстояние между Олбани и Нью-Йорком преодолел летательный аппарат, которым управлял Гленн Кертисс, получивший приз в 10 000 долларов.

29 мая 1913 года в Париже со скандалом прошла премьера балета Игоря Стравинского «Весна священная». Хореограф — Вацлав Нижинский.

29 мая 1916 года был утверждён официальный флаг президента США.

29 мая 1919 года наблюдения полного затмения Солнца, проведённые Артуром Эддингтоном, полностью подтвердили теорию относительности Альберта Эйнштейна.

29 мая 1947 года индийское учредительное собрание запретило касту «неприкасаемых».

29 мая 1953 года состоялось первое восхождение на гору Эверест (Джомолунгма) шерпа Тенцинга Норгея и новозеландца Эдмунда Хиллари.

Тенцинг Норгей и Эдмунд Хиллари после восхождения на Эверест

29 мая 1965 года был основан Донецкий национальный университет.

Народные приметы, традиции и праздники 29 мая

29 мая в народе отмечается Федор Житник.

Этот день в народе прозвали Житником, поскольку этот праздник считался последним днем, подходящим для посева яровых. На стол в честь дня Федора подавали кашу — манную, ячневую, гречневую или пшенную.

Еще считалось, что на Федора непременно зацветала рябина. По этой примете люди узнавали о том, что летнее тепло окончательно установилось и больше не сменится заморозками. А черемуха — главная предвестница холодных утренников — к этому времени уже отцветала.

Именинники 29 мая

Сегодня празднуют свои именины:

— Феодор,

— Ефрем,

— Александр,

— Модест,

— Муза,

— Георгий,

— Лаврентий.