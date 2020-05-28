День Киева в условиях карантина: стали известны подробности празднования

Главное: В связи с продолжением действия карантина День Киева в этом году пройдет без массовых мероприятий. Ожидается, что основные торжества пройдут в телевизионном и онлайн формате.

Детали: Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, утром 31 мая в эфире муниципального телеканала «Киев» начнется праздничная программа, в рамках которой киевляне увидят поздравления, серии тематических сюжетов «Прогулки по Киеву», «Киев, который мы любим», «Портреты» и «Истории».

Также ожидаются радиовыступления популярных групп On I Ona, ADAM, Нумер 482, Green Grey.

На канале UA: ESTRADA.TV в YouTube состоится гала-концерт лауреатов и участников Всеукраинского фестиваля хорового искусства «Песня над Днепром-2020» имени Анатолия Авдеевского.

Другие киевские коллективы создают праздничные ролики и публикуют их на своих сайтах и страницах в соцсетях. Так, хоровую версию знаменитой песни Игоря Шамо и Дмитрия Луценко «Як тебе не любити, Києве мій» Академический камерный хор «Крещатик» выложит на своей странице в Facebook.

Здесь можно будет увидеть песню-поздравление «Счастья, добра и любви» в исполнении Киевского академического муниципального духового оркестра, а здесь — трансляцию праздничного концерта Муниципальной академической мужской хоровой капеллы им. Л. Ревуцкого.

Кроме того, в 20 часов 30 и 31 мая артисты Киевского академического театра оперы и балета для детей и юношества будут поздравлять киевлян и гостей столицы прямо с балкона.

Между тем, как сообщает «Корреспондент», некоторые мероприятия все же можно будет посетит лично. Так, с 15 мая на ВДНХ начал работу уникальный фэнтези-парк «Живые драконы» под открытым небом. Это интерактивная выставка, гости смогут увидеть более двадцати драконов из известных мифов Востока и Запада, фантастической литературы и кино, видеоигр. Масштаб фигур — от 2 до 4 метров, к тому же они способны двигаться и издавать звуки.

Взрослый билет стоит от 150 грн, детский — от 120 грн, семейный — от 370 грн, действуют льготы.

Кроме того, 30 мая на Оболони пройдет 24-я детская велогонка. Участие могут принять дети от 2 до 15 лет. Если ребенок умеет кататься на беговеле с более раннего возраста, тогда к соревнованиям допускаются даже полуторагодовалые малыши. Заезды формируются по возрасту, полу ребенка, диаметру колес транспорта.

В заездах можно принимать участие на любых велосипедах, в соответствующем техническом состоянии. Организаторы подготовили для детей развлекательную и познавательную программу.

Для всех участников предусмотрены медали и подарки. Чтобы принять участие, необходимо предварительно зарегистрироваться. Начало в 9.30 на ул. Приречной, 11.

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