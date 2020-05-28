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Стало известно, за сколько минут солнечный свет убивает коронавирус

Стало известно, за сколько минут солнечный свет убивает коронавирус

Главное: Солнечный свет способен убить коронавирус за считанные минуты. Об этом говорят ученые.

Детали: Исследователи из Национального центра анализа и противодействия биологической защите США доказали, что солнечный свет убивает коронавирус. Ученых цитирует издание ZMEScience.

Специалисты говорят, что SARS-CoV-2 погибает при воздействии солнечного света.

Ученые провели эксперимент, во время которого, говорится в публикации, они «поместили образцы коронавируса на стальные пластинки под лампы, имитирующие естественное освещение».

Оказалось, отмечают исследователи, что «при условиях, напоминающих полдень на 40 градусе северной широты, 90% вируса теряет активность через 6,8 минуты в слюне и через 14,3 минуты в культивируемой среде».

Например, на данной широте находятся Армения, Азербайджан, Испания, Португалия, Италия, Греция, Турция, страны Средней Азии, Китай, Япония и южные американские штаты.

В тему 27 мая 2020 года сообщалось, что австралийские ученые объяснили, почему коронавирус такой странный.

25 мая 2020 года стало известно, что коронавирус вызвал наркотический бум в США.

Тэги: ученые, здоровье, мир, коронавирус

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