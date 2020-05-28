Курс гривны продолжает обваливаться: данные на 28 мая 2020

Главное: Курс гривны продолжает падать третий день гряду. Цена доллара пробила психологическую отметку.
Детали: В четверг, 28 мая, вновь упал курс гривны. Свежие котировки публикует Национальный банк Украины.
Финансовый регулятор поднял цену американского доллара на десять копеек – до 27 гривен.
Куда сильнее подорожал евро (на двадцать одну копейку) – до 29,71 гривен.
Отметим, что гривна стабильно дешевеет с начала недели.
В тему 27 мая 2020 года сообщалось, что падение курса гривны продолжается.
23 апреля 2020 года Международные эксперты напророчили украинской гривне крутой обвал до конца года.