Курс гривны продолжает обваливаться: данные на 28 мая 2020

Главное: Курс гривны продолжает падать третий день гряду. Цена доллара пробила психологическую отметку.

Детали: В четверг, 28 мая, вновь упал курс гривны. Свежие котировки публикует Национальный банк Украины.

Финансовый регулятор поднял цену американского доллара на десять копеек – до 27 гривен.

Куда сильнее подорожал евро (на двадцать одну копейку) – до 29,71 гривен.

Отметим, что гривна стабильно дешевеет с начала недели.

В тему 27 мая 2020 года сообщалось, что падение курса гривны продолжается.

23 апреля 2020 года Международные эксперты напророчили украинской гривне крутой обвал до конца года.