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Стало известно, по какой причине Москаля забрали в «скорую» с прямого эфира

Стало известно, по какой причине Москаля забрали в «скорую» с прямого эфира

Главное: У экс-губернатора Закарпатской области Геннадия Москаля во время эфира возникли проблемы с давлением. Об инфаркте или инсульте речь не идет.

Детали: У бывшего главы Закарпатской области Геннадия Москаля, которому внезапно стало плохо в прямом эфире телеканала NewsOne, возникли проблемы с давлением. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в медицинском учреждении.

«У него был перепад давления», — сообщил источник издания.

При этом, по словам медика, об инфаркте или инсульте у Москаля речь не идет.

Отметим, что из студии, где проходили съемки, его срочно забрала карета скорой.

В тему: Экс-депутату и губернатору Закарпатья Геннадию Москалю внезапно «поплохело» в прямом эфире телеканала NewsOne. Как предполагали СМИ, у него случился инсульт.

Тэги: общество, Геннадий Москаль, политика, скорая помощь, Закарпатье, новости Украины

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