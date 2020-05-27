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В Греции стартует всеобщая вакцинация от коронавируса

В Греции стартует всеобщая вакцинация от коронавируса

Главное: С 1 июня в Греции начинается всеобщая вакцинация от коронавируса. Людям будут колоть проверенный временем препарат от туберкулеза.

Детали: С 1 июня в Греции начнутся мероприятия по вакцинации БЦЖ с целью защиты населения от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на Neakriti, столь революционное мероприятие уже одобрено национальным агентство по лекарственным средствам, а центры по вакцинации людей будут открыты в Афинах, Салониках, Патрах и других городах.

Сообщается, что инициаторами всеобщей вакцинации выступили греческие ученые, которые пришли к выводу, что люди, привитые БЦЖ, имеют в пять раз меньший риск развития респираторных инфекций.

«Когда нет специальной вакцины, развить коллективный иммунитет можно с помощью вакцин, обеспечивающих общую защиту, таких, как противотуберкулезная», ‒ объяснил профессор патологии и инфекций Афинского национального университета имени Каподистрии Эвангелос Ямареллос.

Он также уточнил, что перед вакцинацией БЦЖ всем пациентам будут делать тест на антитела к коронавирусу.

Как известно, вакцина против туберкулеза ‒ БЦЖ ‒ сделана на основе ослабленного штамма живой бычьей туберкулезной палочки Mycobacterium bovis. В странах б. СССР эту прививку делают всем детям сразу после рождения, и ее действие сохраняется в течение всей жизни.

В тему: 16 апреля 2020 года мы писали, что прививка БЦЖ снижает уровень смертности коронавирусом.

Тэги: общество, медицина, Европа, здоровье, мир, вакцина, туберкулез, Греция, вакцинация, коронавирус, COVID-19, БЦЖ

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