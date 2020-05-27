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Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 27 мая 2020

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 27 мая 2020

Главное: По состоянию на 19-30 27 мая, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 5 626 047, смертей ‒ 351 815, а выздоровлений ‒ 2 314 233. В Украине же выявлено 21 905 инфицированных, зарегистрировано 658 смертей и 7 995 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 1 684 173 (смертей ‒ 99 123), Бразилии ‒ 391 222 (24 512), России ‒ 370 680 (3 968), Великобритании ‒ 268 615 (37 542), Испании ‒ 236 259 (27 117), Италии ‒ 230 555 (32 955), Франции ‒ 182 847 (28 533), Германии ‒ 181 524 (8 416), Турции ‒ 158 762 (4 397), Индии ‒ 154 820 (4 406), Иране ‒ 141 591 (7 564), Перу ‒ 129 751 (3 788), Канаде ‒ 88 104 (6 753), Китае ‒ 84 104 (4 638), Саудовской Аравии ‒ 78 541 (425), Чили ‒ 77 961 (806), Мексике ‒ 74 560 (8 134), Пакистане ‒ 59 151 (1 225), Бельгии ‒ 57 592 (9 364), Катаре ‒ 48 947 (30) и Нидерландах ‒ 45 970 (5 890).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 21 мая 2020 года мы писали, что Минздрав запустил широкомасштабное тестирование украинцев на наличие коронавируса.

А 22 мая 2020 года сообщалось, что российские ученые успешно испытали на себе вакцину от коронавируса.

Тэги: США, Германия, Индия, Украина, Китай, жертвы, общество, Великобритания, Иран, Россия, здоровье, эпидемия, мир, Турция, Италия, Бразилия, Франция, Испания, Бельгия, заражение, новости Украины, коронавирус, пандемия, COVID-19, статистика коронавируса

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