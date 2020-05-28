Погода готовит украинцам неприятный сюрприз в первый день лета

Главное: 1 июня Украину продолжат поливать дожди. О погоде в начале следующей недели поведали в Гидрометцентре.

Детали: В Гидрометцентре дали прогноз погоды в Украине на первый день лета. Синоптики говорят, что в понедельник, 1 июня, по всей стране пройдут дожди. Возможны грозы.

Днем ожидается 14-22 тепла, а ночью плюс 7-13.

В Киеве пройдут дожди. Днем будет плюс 16-18, а ночью 10-12 тепла.

Карта погоды в Украине на 1 июня 2020 года:

В тему 27 мая 2020 года сообщалось, что из-за проливных дождей украинцев уже пугают наводнениями.

25 мая 2020 года стало ясно, что грозовые дожди будут поливать Украину всю неделю.