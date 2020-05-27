В Полтаве грузовик на рынке раздавил продавщицу

Главное: На рынке в Полтаве произошел трагический случай – грузовик совершил наезд на продавщицу. В результате инцидента женщина не выжила.

Детали: Сегодня, 27 мая, утром в Полтаве в районе Центрального рынка водитель грузовой «ГАЗели», сдавая назад, раздавил женщину. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Полтавской области.

На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа. Как отметили в ведомстве, автомобиль марки "ГАЗ 3302", которым управлял водитель 1998 года рождения, двигаясь задним ходом при заезде до крытого рынка, наехал на местную жительницу 1952 года рождения. В результате наезда женщина погибла на месте.

Наезд произошел за пределами проезжей части - в пределах рабочей зоны на рынке. Вероятно, водитель доставлял продукты или товар. Погибшая была предпринимателем и работала на рынке.

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