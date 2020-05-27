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В Церкви обеспокоены возможным усилением контроля за личностью

В Церкви обеспокоены возможным усилением контроля за личностью

Главное: Епископ РПЦ заметил, что во время борьбы с коронавирусом ознаменовались резким скачком в введении технологий. Он задается вопросом, будут ли и зачем внедряться эти новшества в отношении контроля над личностью.

Детали: В Русской Православной Церкви выразили обеспокоенность возможным усилением контроля «за личным пространством и за личностью» в результате последних технологических нововведений, задавшись вопросом, с какой целью электронные «ограничительные инструменты» будут применяться в дальнейшем.

Как сообщают «РИА Новости», об этом рассказал замуправделами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов).

«Не миф о „жидком чипе“ и проектируемом тайном чипировании через вакцинацию с дальнейшим зомбированием через 5G должен вызывать беспокойство. Беспокойство вызывает усиление методов объективного контроля за личным пространством и за личностью, ведь истекшие недели борьбы с коронавирусом ознаменовались резким скачком в введении технологий, способствующих такому контролю. И у граждан не может не возникать вопрос о целях этих технологических нововведений», — сказал епископ Савва.

Владыка спрашивает, в чем задача данных технологий.

«Создать временный ограничительный инструмент? Или следить за людьми? Казалось бы, технология, позволяющая дистанционно проверять, что носитель заразы ее не разносит — дело хорошее. Не приставишь же к каждому подъезду участкового. А когда закончится эпидемия — на что будет направлена эта технология? Ужель её просто отключат?», — задался вопросом представитель Церкви.

Он заметил, что есть общественный консенсус по поводу того, что система слежения и контроля является прерогативой тех органов, которые занимаются борьбой с преступностью.

«А так ли будет с введенной сейчас системой, которая позволяет следить за людьми „с каждой камеры“? Камеры ведь находятся в ведении отнюдь не силовых структур (а ведь даже к слежке с их стороны порой возникают вопросы). Кто вправе „контролировать отдельные группы граждан, „к которым есть вопросы““? И какие вопросы достаточны, чтобы контролировать отдельные группы граждан? Кто будет „контролировать контролирующего“? Кто будет регламентировать границы допустимого контроля?», — спрашивает епископ.

В связи с этим он напомнил об официальной позиции Русской Церкви — документе Архиерейского Собора РПЦ от 2013 года по поводу учета и сбора персональных данных. В нем, в частности, говорилось о том, что «в связи с тем, что обладание персональной информацией создает возможность контроля и управления человеком через различные сферы жизни (финансы, медицинская помощь, семья, социальное обеспечение, собственность и другое), возникает реальная опасность не только вмешательства в повседневную жизнь человека, но и внесения соблазна в его душу». При этом отмечалось, что «Церковь разделяет опасения граждан и считает недопустимым ограничение их прав в случае отказа человека дать согласие на обработку персональных данных».

В тему: 25 мая 2020 года митрополит Иларион заявил, что президент Черногории совершает такую же ошибку в отношении Церкви, как Порошенко.

Тэги: общество, православие, контроль, РПЦ, новости православия

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