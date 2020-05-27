Отныне за использование символики СС «Галичина» будут сажать в тюрьму

Главное: Символику дивизии СС «Галичина» суд признал незаконной и нацистской. Теперь за ее использование могут посадить в тюрьму.

Детали: Сегодня Окружной административный суд Киев вынес решение по делу, о признании символики эсэсовской дивизии «Галичина» нацистской. Об этом пишет народный депутат Максим Бужанский.

Он отмечает, что это «то самое дело, по которому Вятрович (экс-глава Института нацпамяти — ред.) 3 года прятался от суда».

«Действия Института Нацпамяти признали незаконными, равно как и демонстрацию символики 14-й дивизии ваффен-СС Галичина», — добавил Бужанский.

«Закончились торжественные похороны в немецких касках и костюмах эсэсовцев, под рукоплескания местных властей. Прекрасный финал к 75-й годовщине Победы над нацизмом. Выражаю огромную благодарность и уважение истцу, адвокату, судьям и всем, кто добился этого решения! А за пропаганду нацизма будем сажать», — добавил депутат.

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