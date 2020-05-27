Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В МОЗ рассказали, когда в Украине возобновится авиасообщение

В МОЗ рассказали, когда в Украине возобновится авиасообщение

Главное: Авиасообщение в Украине может возобновиться уже с 15 июня. Случится это в том случае, если будет сохраняться позитивная динамика по заболеваемости коронавирусом.

Детали: В случае позитивной динамики по заболеваемости коронавирусом авиасообщение в Украине может возобновиться с 15 июня. При этом те, кто будут прилетать в Украину, обязаны будут пройти двухнедельную самоизоляцию, сообщил сегодня, 27 мая, на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, выехать в Беларусь или в страны ЕС автомобильным транспортом можно, поскольку на сегодняшний день не существует никаких ограничений. Но если говорить об авиасообщении, то согласно плану смягчения карантина, оно возобновится, начиная с 15 июня.

«Я хочу напомнить, что когда человек возвращается в Украину, то согласно установленным нормам он должен пойти на самоизоляцию, установив у себя приложение „Дій вдома“, и пробыть в самоизоляции 14 дней», — подчеркнул Степанов.

В тему: За минувшие сутки в стране коронавирусом заболел 321 человек, 420 выздоровели, скончались от осложнений инфекции 14 пациентов. Количество выздоровевших — почти на 100 случаев превысило число заболевших.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, общество, карантин, новости Украины, коронавирус, авиасообщение

Комментарии

Статьи

27.05.20 09:19

Коронавирусный удар по ТРАМПономике

Автор: Александр Карпец

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
27.05.20 11:46

Граффити с Бродским быть не должно

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Украине после COVID-19 грозит вспышка страшных эпидемий. Врачи бьют тревогу и называют пугающие цифры
27.05.20 10:41

Украине после COVID-19 грозит вспышка страшных эпидемий. Врачи бьют тревогу и называют пугающие цифры

Автор: Галина Остаповец, «Обозреватель»

Выбор редакции
Британские ученые выяснили о мутации коронавируса кое-что хорошее
Британские ученые выяснили о мутации коронавируса кое-что хорошее
Британские ученые выяснили о мутации коронавируса кое-что хорошее
Британские ученые выяснили о мутации коронавируса кое-что хорошее
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Число выздоровевших от коронавируса в Киеве за сутки впервые превысило число новых заболевших

Число выздоровевших от коронавируса в Киеве за сутки впервые превысило число новых заболевших
27.05.20 14:39
221
Последние новости
27.05.20 15:29

В МОЗ рассказали, когда в Украине возобновится авиасообщение
27.05.20 15:11

Стал известен самый ненавистный футбольный клуб Англии среди болельщиков
27.05.20 14:39

Число выздоровевших от коронавируса в Киеве за сутки впервые превысило число новых заболевших
27.05.20 14:02

Появилось видео, как киевские коммунальщики поливают клумбы во время дождя
27.05.20 13:42

Митрополит Павел рассказал, как испытания помогают стать сильнее
27.05.20 13:33

Момент расстрела мужчины в центре Киева попал на видео
27.05.20 13:06

На Кубу обрушился аномальный шторм – пострадали тысячи людей
Фото и Видео
Число выздоровевших от коронавируса в Киеве за сутки впервые превысило число новых заболевших
Число выздоровевших от коронавируса в Киеве за сутки впервые превысило число новых заболевших
Число выздоровевших от коронавируса в Киеве за сутки впервые превысило число новых заболевших
Число выздоровевших от коронавируса в Киеве за сутки впервые превысило число новых заболевших
Появилось видео, как киевские коммунальщики поливают клумбы во время дождя
Появилось видео, как киевские коммунальщики поливают клумбы во время дождя
Момент расстрела мужчины в центре Киева попал на видео
Момент расстрела мужчины в центре Киева попал на видео
На Кубу обрушился аномальный шторм – пострадали тысячи людей
На Кубу обрушился аномальный шторм – пострадали тысячи людей
Митрополит Антоний назвал истинные причины неисполнения человеческих желаний
Митрополит Антоний назвал истинные причины неисполнения человеческих желаний
Байден назвал Трампа «абсолютным дураком»
Байден назвал Трампа «абсолютным дураком»
В Бразилии немой инвалид с игрушечным пистолетом между ног попытался… ограбить ювелирный магазин
В Бразилии немой инвалид с игрушечным пистолетом между ног попытался… ограбить ювелирный магазин
В Киеве прямо в вагоне метро жестоко избили молодого парня
В Киеве прямо в вагоне метро жестоко избили молодого парня
Pixar и Disney порадовали малышню свежей порцией «гомосятины»
Pixar и Disney порадовали малышню свежей порцией «гомосятины»
Силовики взяли штурмом музей, в котором Порошенко выставил картины великих русских мастеров
Силовики взяли штурмом музей, в котором Порошенко выставил картины великих русских мастеров
fraza.ua
Новости блогосферы
25.05.20 20:58

Разный Facebook: 20 извинений от Цукерберга и «упоротые нацики»-модераторы из Украины
25.05.20 11:37

Куда нас ведут манипуляции общественным сознанием?
25.05.20 09:50

Школа-онлайн, #помордевирус и страна терпил
24.05.20 10:19

Не миф о «жидком чипе» страшен, а реальный контроль личного пространства человека

Опрос

Готовы ли вы проголосовать за второй срок Зеленского?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.