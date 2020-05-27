В МОЗ рассказали, когда в Украине возобновится авиасообщение

Главное: Авиасообщение в Украине может возобновиться уже с 15 июня. Случится это в том случае, если будет сохраняться позитивная динамика по заболеваемости коронавирусом.

Детали: В случае позитивной динамики по заболеваемости коронавирусом авиасообщение в Украине может возобновиться с 15 июня. При этом те, кто будут прилетать в Украину, обязаны будут пройти двухнедельную самоизоляцию, сообщил сегодня, 27 мая, на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, выехать в Беларусь или в страны ЕС автомобильным транспортом можно, поскольку на сегодняшний день не существует никаких ограничений. Но если говорить об авиасообщении, то согласно плану смягчения карантина, оно возобновится, начиная с 15 июня.

«Я хочу напомнить, что когда человек возвращается в Украину, то согласно установленным нормам он должен пойти на самоизоляцию, установив у себя приложение „Дій вдома“, и пробыть в самоизоляции 14 дней», — подчеркнул Степанов.

В тему: За минувшие сутки в стране коронавирусом заболел 321 человек, 420 выздоровели, скончались от осложнений инфекции 14 пациентов. Количество выздоровевших — почти на 100 случаев превысило число заболевших.