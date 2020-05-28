28 мая 2020 – какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира

Сегодня, 28 мая — 149-й день високосного 2020 года по григорианскому календарю. Этому дню соответствует 15 мая юлианского календаря.

Восход Солнца в Украине 28 мая будет в 04:56:16, заход в 20:57:08. Продолжительность сегодняшнего дня составит 16 часов и 00 минут (+2:06 минут).

28 мая возраст Луны (количество дней — по 24 часа — прошедших с момента последнего новолуния) — 5.07. Луна сегодня будет молодая. Процент освещенности Луны — 26.4 %. Заход Луны будет в 01:19:49.

Какой церковный православный праздник отмечается 28 мая

28 мая православный отмечают один из самых важных праздников — Вознесение Господне. Этот праздник очень важен для христиан, потому, что Христос возносится на небо, чтобы приготовить и нам место на небесах.

Как говорит святой апостол Павел: «Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает [их]. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас» (Рим. 8: 32–34).

Сегодня, 28 мая, православные чтят:

— память преподобного Пахомия Великого (ок. 348 г.);

Пахомий Великий

— память святителя Исаии, епископа Ростовского, чудотворца (1090 г.);

— память благоверного царевича Димитрия, Угличского и Московского (1591 г.);

— память преподобного Исаии Печерского (1115 г.);

— память преподобного Пахомия Нерехтского (1384 г.);

— память преподобных Евфросина (1481 г.) и ученика его, Серапиона, Псковских;

— память преподобного Ахиллия, епископа Ларисийского (ок. 330 г.);

— обретение мощей преподобного Арсения Коневского (1991 г.);

Какой международный праздник и памятная дата отмечается 28 мая

28 мая в России и Беларуси отмечают День пограничника.

В Азербайджане и Армении 28 мая — День республики, в Англии — Весенний банковский праздник.

А в Эфиопии 28 мая отмечают День падения военного режима.

Есть еще несколько необычных праздников, которые отмечают 28 мая:

— Россияне сегодня отмечают неофициальный праздник — День брюнеток. Возникновение торжества связано с ответным ходом знаменитому Дню блондинок,

— Российские SEO-специалисты 28 мая отмечают День оптимизатора Рунета.

Какой праздник и памятная дата отмечается в Украине 28 мая

В Украине 28 мая отмечали День пограничника. Этот праздник был установлен в 2003 году Указом Президента. Но в 2018 году Петр Порошенко подписал указ о переносе даты празднования на 30 апреля.

Знаменитые исторические события в мире и Украине 28 мая

28 мая 2020 года 1763 в Киеве была открыта школа по обучению живописи.

28 мая 1812 года Михаил Кутузов заключил Бухарестский мир с турками, по которому Россия получила Бессарабию и устье Дуная. Закончилась русско-турецкая война, длившаяся с 1806 года.

28 мая 1820 года Александр Пушкин прибыл в Екатеринослав (нынешний украинский Днепр).

Памятник Пушкину в Екатеринославе (Днепр)

28 мая 1830 года президент «самой демократической страны в мире», США Эндрю Джексон подписал Закон о переселении индейцев, который разрешал изгнание индейцев с их коренных земель.

28 мая 1871 года после недели кровавых боёв была разгромлена Парижская коммуна.

28 мая 1905 печально известный разгром русского флота в Цусимском сражении.

28 мая 1935 года состоялся первый полёт опытного образца немецкого истребителя Messerschmitt Bf.109 — самого массового истребителя Второй мировой войны.

28 мая 1956 года Франция уступила прежние французские колонии в Индии Индийскому Союзу.

28 мая 1958 было издано Постановление Совета Министров СССР о создании Выставки достижений народного хозяйства СССР (ВДНХ).

28 мая 1964 года была основана Организация освобождения Палестины.

28 мая 1985 года футбольная команда ФК Динамо (Киев) забила свой 2000-й гол в чемпионатах СССР.

28 мая 1997 в Киеве Россия и Украина подписали пакет документов о разделе Черноморского флота.

Народные приметы, традиции и праздники 28 мая

28 мая в народе отмечается Пахом Теплый, Пахом — Бокогрей.

В народе считается, что с этого дня устанавливалось настоящее тепло. Говорили, что черемуховые утренники сменяются рябиновым теплом.

В этот день нужно было сеять оставшуюся пшеницу. Вместе с тем, другие растения сажать на Пахома не рекомендовалось — особенно в полдень.

Считалось, что любые посевы и посадки, кроме пшеницы, пропадут.

Была еще одна примета: если на Пахома восход солнца был багряным — ждали грозного, пожарного лета.

Именинники 28 мая

Сегодня празднуют свои именины:

— Анастасия,

— Дмитрий,

— Макар.