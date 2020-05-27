Главное: В Англии составили список самых ненавистных футбольных клубов среди болельщиков. Рейтинг возглавили «Лидс», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Детали: Стал известен самый ненавистный футбольный клуб Англии среди болельщиков страны. Критерием служило число унизительных и злых песен, которые распевают фанаты на стадионах.

Список составил портал English Football Statistician.

Самым ненавистным клубом Англии признан «Лидс», на счету которого аж 117 таких кричалок в активе конкурентов.

В тройку также попали «Ливерпуль» (50) и «Тоттенхэм» (42).

Весь рейтинг:

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