Главное: В Англии составили список самых ненавистных футбольных клубов среди болельщиков. Рейтинг возглавили «Лидс», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».
Детали: Стал известен самый ненавистный футбольный клуб Англии среди болельщиков страны. Критерием служило число унизительных и злых песен, которые распевают фанаты на стадионах.
Список составил портал English Football Statistician.
Самым ненавистным клубом Англии признан «Лидс», на счету которого аж 117 таких кричалок в активе конкурентов.
В тройку также попали «Ливерпуль» (50) и «Тоттенхэм» (42).
Весь рейтинг:
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