Австралийские ученые объяснили, почему коронавирус такой странный

Главное: Ученые из Австралии рассказали о странном свойстве коронавируса. SARS-CoV-2 будто специально создан для людей.

Детали: Австралийские ученые поведали о странном свойстве коронавируса. Как цитирует исследователей издание Daily Mail, дело в том, что SARS-CoV-2 «легче всего адаптировался к клеткам именно человека, а не других видов».

Они отметили, что это отличает коронавирус от всех других вирусов.

Ученые говорят: «Коронавирус связывается с рецептором ACE2 при помощи остроконечного белка: чем крепче он может присоединиться, тем меньше вероятность его исчезновения из организма».

Они отметили, что «даже штамм заразы, распространенный у летучих мышей, оказался далеко не так хорошо приспособлен к своему носителю».

Сообщается, что исследователи «не сумели обнаружить вид, у которого коронавирус получил бы такое же распространение, как у людей».

В тему 27 мая 2020 года сообщалось, что британские ученые выяснили о мутации коронавируса кое-что хорошее.

25 мая 2020 года стало известно, что прививка от гриппа повышает шансы заболеть коронавирусом.