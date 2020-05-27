Стало известно, на кого было совершено покушение в центре Киева

Главное: Жертвой покушения в центре Киева стал 37-летний гражданин Черногории Питер Зинце. По некоторым данным, он связан с одним из балканских наркокартелей.

Детали: Вооруженное покушение, которое произошло накануне, 26 мая, вечером в центре Киева, стал 37-летний гражданин Черногории Питер Зинце, который связан с одним из балканских наркокартелей. Об этом передает издание Deтектив.info со ссылкой на собственные источники, сообщает «Страна».

По информации журналистов, вооруженное нападение на Питера произошло на территории жилкомплекса в центре столицы, где он живет вместе с семьей.

Покушение было совершено около 18:00. Как стало известно, двое злоумышленников сделали в сторону иностранца 7 выстрелов из пистолета «Форт» и пистолета-пулемета «Скорпион». Пять пуль попали черногорцу в грудь. Он был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, на данный момент о его состоянии ничего неизвестно.

В свою очередь полицейские объявили план перехвата нападавших «Сирена». Злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле «Smart» и попытались поджечь свой транспорт, чтобы скрыть улики. Однако из-за своей неосторожности преступники чуть было не сгорели сами.

В тему: В центре Киева неизвестные совершили вооруженное нападение на мужчину, в результате чего тот был госпитализирован. Злоумышленники сожгли автомобиль, на котором скрылись с места обстрела.