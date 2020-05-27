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За сутки «свежий» коронавирус не обнаружен сразу в пяти областях Украины

За сутки «свежий» коронавирус не обнаружен сразу в пяти областях Украины

Главное: За минувшие сутки в стране коронавирусом заболел 321 человек, 420 выздоровели, скончались от осложнений инфекции 14 пациентов. Количество выздоровевших — почти на 100 случаев превысило число заболевших.

Детали: По состоянию на сегодняшнее утро, 27 мая, в Украине зафиксировано уже более 21,9 тыс. случаев коронавируса. При этом за минувшие сутки заразился 321 человек. Соответствующие данные приводит аналитическая панель по поводу ситуации с распространением инфекции в Украине.

От начала пандемии в Украине умерли 658 человек, в том числе 14 человек за прошедшие сутки. Количество выздоровевших от болезни достигло уже 7 995 человек, в том числе 420 случаев за сутки.

Добавим, что ни одного нового инфицированного не выявлено в Николаевской, Сумской, Полтавской, Донецкой и Херсонской областях.

статистика заболеваемости коронавирусом по Украине

В целом ситуация по Украине выглядит так:

— Винницкая область — 932 случая;

— Волынская область — 814 случаев;

— Днепропетровская область — 905 случаев;

— Донецкая область — 155 случаев;

— Житомирская область — 660 случаев;

— Закарпатская область — 1104 случая;

— Запорожская область — 420 случаев;

— Ивано-Франковская область — 1327 случаев;

— Кировоградская область — 489 случаев;

— г. Киев — 2739 случаев;

— Киевская область — 1474 случая;

— Львовская область — 1443 случая;

— Луганская область — 45 случаев;

— Николаевская область — 281 случай;

— Одесская область — 853 случая;

— Полтавская область — 267 случаев;

— Ровенская область — 1514 случаев;

— Сумская область — 166 случаев;

— Тернопольская область — 1126 случаев;

— Харьковская область — 959 случаев;

— Херсонская область — 177 случаев;

— Хмельницкая область — 381 случай;

— Черновицкая область — 3144 случая;

— Черкасская область — 393 случая;

— Черниговская область — 137 случаев.

Детали: Днем ранее сообщалось, что за сутки коронавирусом в Украине заболели 339 человек, что на 80 больше, чем сутками ранее. При этом выздоровел 341 человек.

Тэги: Украина, общество, здоровье, новости Украины, коронавирус

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