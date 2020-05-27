Из-за проливных дождей украинцев уже пугают наводнениями

Главное: Проливные дожди могут привести к повышению уровня воды в реках. Об этом говорят в Гидрометцентре Украины.

Детали: Продолжающиеся несколько дней в Украине дожди могут привести к повышению уровня воды в реках. Об этом говорят в Гидрометцентре.

Синоптики сообщают, что в ближайшие дни, 27-28 мая, по стране ожидается повышение уровня воды в реках до 1,3 метра.

Спасатели предупреждают, что на реках бассейнов Сяна, Днестра, Прута и Сирета (Львовская и Ивано-Франковские области) ожидается повышение уровней воды на 0,2-1,3 метра.

Впрочем, украинцам говорят, что «угрозы негативных последствий нет».

Ливни же, по данным синоптиков, не уйдут из нашей страны как минимум до конца этой недели.

В тему 25 мая 2020 года сообщалось, что грозовые дожди будут поливать Украину всю неделю.

22 мая 2020 года синоптики рассказали о погоде на июнь.