Падение курса гривны продолжается: данные на 27 мая 2020

Главное: Падение курса гривны продолжается второй день кряду. Доллар и евро дорожают.

Детали: В среду, 27 мая, Национальный банк Украины вновь понизил курс гривны. Наша валюта дешевеет второй день кряду.

Так, финансовый регулятор на три копейки поднял курс американского доллара – до 26,90 гривен.

При этом сразу на девятнадцать копеек отыгрался евро, подскочив до 29,50 гривен.

В тему 26 мая 2020 года курс гривны начал резко падать.

23 апреля 2020 года международные эксперты напророчили украинской гривне крутой обвал до конца года.