Ученые раскрыли тайну астероида, убившего всех динозавров на Земле

Главное: Ученые-геологи выяснили, что гигантский астероид, уничтоживший все живое в конце мелового периода, упал на Землю под очень крутым углом. Это сделало последствия его падения максимально губительными.

Детали: Подводные работы на дне Мексиканского залива помогли международной группе геологов раскрыть тайну гигантского астероида, который уничтожил всю земную флору и фауну примерно 65,5-66 млн лет назад.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на Nature Communications, этот астероид имел диаметр около 10-15 километров и при падении образовал гигантский трехсоткилометровый кратер Чиксулуб в южной Мексике.

В свою очередь, на дне Мексиканского залива сохранились породы, которые сформировались как раз в момент образования кратера.

Изучая на протяжении последних четырех лет химический состав и структуру этих минералов, а также форму самой воронки, геологи надеялись выяснить, как именно упал астероид.

Сообщается, что на основе полученных данных ученые создали точную трехмерную модель кратера. С ее помощью исследователи воспроизвели кратер, сталкивая виртуальную Землю с астероидами разных размеров, массы и составов, а также меняя угол и направление их падения.

В результате выяснилось, что реалистичную глубину Чиксулуба, высоту возвышенности в его центре, а также характер сжатия пород внутри него можно было воспроизвести только в том случае, если астероид упал почти вертикально к поверхности Земли, двигаясь в сторону северо-восточной кромки кратера.

«Наши расчеты показывают, что астероид упал под очень крутым углом, около 60° к горизонту, двигаясь в сторону Земли с северо-востока. Это самый опасный сценарий падения, так как в результате в атмосферу попало максимальное количество пыли. Она рассеялась по всей планете, что и привело к наступлению полноценной „ядерной зимы“», — рассказал один из авторов исследования, геолог из Имперского колледжа Лондона Гарет Коллинс.

По его словам, если бы астероид упал на Землю под углом в 15°, количество выброшенной пыли, углекислого газа и соединений серы было бы примерно в три раза меньше, а если бы он упал вертикально — аж в десять раз.

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