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30 мая оживет профессиональный бокс

30 мая оживет профессиональный бокс

Главное: 30 мая пройдут первые после начала пандемии коронавируса профессиональные боксерские поединки. За пояса WBA сразятся: Норбелто Хименес с Элиэзером Акино и Джексон Маринес с Хосе Гальвесом.

Детали: 30 мая 2020 года в Санто-Доминго (Доминиканская Республика) состоится первый боксерский вечер после начала пандемии. Состоятся два поединка за региональные пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA), сообщает Ringside24.

В главном бою вечера недавний претендент на звание чемпиона мира во втором наилегчайшем весе Норбелто Хименес (29-9-5, 16 КО) встретится с Элиэзером Акино (21-4, 14 КО).

Также 30 мая легковес Джексон Маринес (19-0, 7 КО) скрестит перчатки с Хосе Гальвесом (13-2, 7 КО).

Мероприятие будет проходить без участия зрителей. На церемонии взвешивания участники будут носить маски, а организаторы — маски и перчатки.

В день турнира все участники будут в индивидуальном порядке доставлены на место его проведения. У каждого боксера будет отдельная раздевалка, и всем придется носить маски, пока они не выйдут в ринг.

Во время турнира девушки с табличками, ринг-кард-гёрлз, и ведущий церемонии, ринг-анонсер, также будут присутствовать. Но они не будут выходить в ринг, а будут находиться на спецплатформе.

Издание пишет, что боксеры и их тренировочные штабы находились в изоляции в течение недели. 27 мая все участники будут проверены на коронавирус. В случае положительного результата теста, участник должен будет отказаться от участия в соревновании.

В тему: 11 мая 2020 года мы писали, что Александр Усик ответил на вызов молодого борца Богдана Грицая. Он готов провести с ним поединок по правилам бокса.

Тэги: бокс, спорт, коронавирус

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