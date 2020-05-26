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Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 26 мая 2020

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 26 мая 2020

Главное: По состоянию на 19-00 26 мая, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 5 530 341, смертей ‒ 347 085, а выздоровлений ‒ 2 258 161. В Украине же выявлено 21 584 инфицированных, зарегистрировано 644 смерти и 7 585 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 1 665 852 (смертей ‒ 98 294), Бразилии ‒ 374 898 (23 243), России ‒ 362 342 (3 807), Великобритании ‒ 266 590 (37 130), Испании ‒ 235 400 (26 834), Италии ‒ 230 158 (32 877), Франции ‒ 183 067 (28 460), Германии ‒ 180 802 (8 329), Турции ‒ 157 814 (4 369), Индии ‒ 147 144 (4 197), Иране ‒ 139 511 (7 508), Перу ‒ 123 979 (3 629), Канаде ‒ 87 122 (6 655), Китае ‒ 84 102 (4 638), Саудовской Аравии ‒ 76 726 (411), Чили ‒ 73 997 (761), Мексике ‒ 71 105 (7 633), Пакистане ‒ 57 705 (1 197), Бельгии ‒ 57 455 (9 334), Катаре ‒ 47 207 (28) и Нидерландах ‒ 45 780 (5 875).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 23 мая 2020 года мы писали, что коронавирус «поразил» очередного депутата Верховной Рады.

23 мая 2020 года также сообщалось, что Илон Маск назвал американскую статистику по коронавирусу «липовой».

Тэги: США, Германия, Индия, Украина, Китай, жертвы, общество, Великобритания, Иран, Россия, здоровье, эпидемия, мир, Турция, Италия, Бразилия, Франция, Испания, Бельгия, заражение, новости Украины, коронавирус, пандемия, COVID-19, статистика коронавируса

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