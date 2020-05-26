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Актуальную информацию о смертности украинцев обнародуют только после окончания карантина

Актуальную информацию о смертности украинцев обнародуют только после окончания карантина

Главное: Госстат Украины не будет обнародовать информацию о смертности украинцев, с анализом причин летальных случаев, до полного окончания карантина в стране.

Детали: Госслужба статистики Украины заявляет, то не будет предоставлять информацию о смертности украинцев до полного окончания карантина в стране. Об этом говорится в информационном сообщении службы, размещенном на ее сайте.

Госстат утверждает, что «ежемесячная статистическая информация о количестве умерших по причинам смерти формируется на основании вторых экземпляров актовых записей гражданского состояния и документов, удостоверяющих случаи смерти, которые предоставляют отделы государственной регистрации актов гражданского состояния».

Уточняется, что речь идет о документах, удостоверяющие случаи смерти — врачебных свидетельствах (фельдшерские справки) о смерти, врачебных свидетельства о перинатальной смерти и копиях решений суда об установлении факта смерти.

Госслужба статистики ссылается на то, что на время действия карантина отделы регистрации приостановили предоставление территориальным органам Госкомстата вторых экземпляров актовых записей гражданского состояния и документов, удостоверяющих случаи смерти.

«Учитывая вышесказанное, ежемесячная статистическая информация о количестве умерших по Украине и регионах будет сформирована и обнародована в сроки, определенные календарем обнародования статинформации, но без распределения умерших по причинам смерти», — говорится в сообщении.

В полном объеме статистическая информация о количестве умерших с полной выкладкой по причинам смерти, начиная с данных за март 2020 года, будет сформирована и обнародована после окончания карантина.

смертность в Украине статистика

В тему: 11 мая 2020 года мы писали о том, что на сайте президента Украины появилась петиция с требованием обнародовать статистику смертности украинцев с декабря 2019 по март 2020 (включительно). Автор отмечает, что такие данные необходимы для объективного понимания ситуации с заболеваемостью коронавирусом и реальной оценки действий КМУ по преодолению пандемии.

7 мая 2020 года мы опубликовали большой аналитический текст, посвященный манипуляциям со статистикой смертности в Украине.

В тексте, в частности, отмечается, что требование «осветить помесячное сравнение статистики смертности в Украине от пневмонии с декабря 2019 года до 15 марта 2020 года и аналогичной — годом ранее (декабрь 2018 — март 2019)» звучало еще в марте 2020 года.

Также сообщается, что статистика смертности украинцев за январь и февраль 2020 года есть. Однако, отсутствует статистика смертности за 2019 год, а также статистика за март и апрель 2020 года.

Ранее мы писали, что с большой вероятностью необходимости в карантине не было, поскольку пик заболеваемости коронавирусом был пройден еще в январе-феврале 2020 года.

10 мая 2020 года мы опубликовали материал о том, как МОЗ обманывал украинцев и подвергал их жизни опасности, не информируя о необходимости приема витамина D в период карантина.

Тэги: карантин, смертность, статистика, коронавирус

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