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Верующие Черногории требуют возобновить крестные ходы после карантина

Верующие Черногории требуют возобновить крестные ходы после карантина

Главное: В Черногории верующие хотят возобновить крестные ходы, как только снимут последние ограничения по карантину. Об этом рассказал епископ Сербской Церкви Иоанникий.

Детали: Епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий считает, что Сербская Православная Церковь вскоре может возобновить крестные ходы в Черногории. Это может произойти, как только будут сняты последние ограничения по карантину.

Об этом сообщает «Православие.Ru».

«Мы, конечно, не хотим нарушать правила, но не можем допустить и той ситуации, когда в других местах собираются тысячи людей, а через гипермаркеты проходит до 10 тысяч человек в день и ничего не бывает, а при этом верующим не дают зайти в храм и зажечь свечу с соблюдением положенной дистанции», – отметил владыка Иоанникий.

Владыка назвал крестные ходы уникальным явлением в жизни современной Церкви:

«Крестные ходы – это феномен, если речь идет о всенародных собраниях, в том числе, когда люди собираются, чтобы и выразить свое недовольство какой-то несправедливостью, и таким образом потребовать от властей уважать их права. Нигде в мире, когда кто-то протестует или борется за свои права, не бывает обычно такого собрания, такого совместного и соборного делания. Это хорошо известно. Когда начинаются какие-то протесты в больших мировых центрах, то настает хаос на улицах: поджигают контейнеры, бьют витрины, устраивают драки и еще что угодно. Такого у нас, слава Богу, не было, но был совершенный мир и порядок, без сквернословия и оскорблений», – подчеркнул иерарх.

По его словам, в настоящее время, «когда власть решила унизить нашу веру и Сербскую Православную Церковь, это вызвало невероятное сопротивление, подвигло огромную народную энергию, и установилось великое народное согласие по этому вопросу. Это – всенародное сопротивление несправедливости. Мы преодолели многие различия между нами, разные партийные, политические, междоусобицы и соседские ссоры. Здесь мы были вместе и примирились друг с другом. В сущности, воплотили великое и прекрасное одухотворенное народное единство, и это великое достижение. Поэтому наш народ сейчас требует возобновления крестных ходов: для этого есть много причин. Одна из причин, что на них такая прекрасная атмосфера, что мы обновились и в духовном, и в моральном смысле через эти крестные ходы, через нашу борьбу за правду».

В тему: 15 мая 2020 года Черногорско-Приморский митрополит призвал власти и народ к примирению.

Тэги: общество, православие, Черногория, Крестный ход

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