Главные новости за 26 мая 2020 года

— За минувшие сутки коронавирусом в Украине заболели 339 человек, что на 80 больше, чем сутками ранее. При этом выздоровел 341 человек.

— С 1 июня в Украине начинается третий этап послабления карантина. В перечень объектов, которые возобновят работу, входят, в частности, и бассейны.

— В Украине могут снова закрыть метро и ограничить работу прочего транспорта. Это может случиться тогда, если будут нарушаться противоэпидемические меры.

— В Карпатах снова пошел снег. Об этом сообщают местные спасатели.

— Находчивая клиентка «Новой почты» заменила отсутствующую маску собственными трусами. Видео уже доступно в сети.

— МОЗ подтвердил, что в Украине есть биолаборатории США, где хранятся особо опасные инфекции для «предотвращения биооружия». Это 8 лабораторий в разных регионах страны. Журналист ТСН попал на территорию одной из лабораторий и рассказал, как там все устроено.

— Российские кондитеры из «Рот Фронт» подали в Европейский суд на компанию Roshen. Они хотят запретить нынешнюю обертку конфет «Ромашка».

— Число больных коронавирусом в мире перевалило за 5,5 миллионов. Такие данные во вторник, 26 мая, приводит университет Джонса Хопкинса.