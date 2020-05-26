Кличко рассказал, сколько человек посетили обновленный зоопарк за три дня. И объяснил, почему были очереди

Главное: За три дня после открытия обновленного зоопарка в Киеве его посетили более семи тысяч человек. Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, с чем был связан аншлаг и большие очереди в минувшее воскресенье.

Детали: За первые три дня после открытия отремонтированный Киевский зоопарк принял 7 тыс. 130 посетителей. При этом более полутора тысяч человек приобрели билеты туда онлайн. Об этом сегодня, 26 мая, на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«За первых три дня после открытия зоопарк посетили 7130 человек. Более полутора тысяч из них приобрели билеты в зоопарк онлайн. Напомню, вход посетителям без маски запрещен. Билетные кассы оборудовали защитным стеклом, кассиры работают в защитных масках», — сказал Кличко.

Столичный голова добавил, что дезинфекцию территории зоопарка осуществляют каждое утро и каждый вечер. На центральном входе установили пункт измерения температуры и аппараты для дезинфекции рук. Кроме этого, на территории зоопарка работает медпункт.

Кличко также объяснил, с чем был связан аншлаг и большие очереди в воскресенье. «Число посетителей сейчас ограничена. Одновременно в зоопарке могут гулять люди из расчета не более 1 человека на 10 кв. м площади. В частности, и с этим были связаны очереди у входа в зоопарк. К тому же очень много людей в воскресенье приехали погулять с детьми, посмотреть на зверей и на изменения, произошедшие в столичном зоопарке», — отметил мэр Киева.

Такими в воскресенье были очереди

Такими в воскресенье были очереди

В тему: О реконструкции Киевского зоопарка можно прочитать в нашем материала «Жлобы против Киевского зоопарка».