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Совет Церквей намерен обсудить с премьер-министром меры адаптированного карантина

Совет Церквей намерен обсудить с премьер-министром меры адаптированного карантина

Главное: Предложенные в постановлении Кабмина меры не учитывают в полной мере религиозные потребности верующих. Совет Церквей считает, что достаточной мерой для предотвращения скопления людей в храме будет не более 1 человека на 5 м. кв.

Детали: Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций повторно инициирует личную встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем с целью учета религиозных потребностей граждан во время ослабления карантина.

По мнению религиозных деятелей, решения Правительства о введении адаптивного карантина, принятые 20 мая, являются определенным прогрессом в обеспечении конституционного права на свободу вероисповедания, сообщает Институт религиозной свободы.

В то же время предложенные в постановлении Кабинета Министров Украины меры не учитывают в полной мере религиозные потребности верующих, а также на практике могут усложнить проведение богослужений, прежде всего в малых храмах и молитвенных домах.

В качестве примера, данное постановление Правительства не предусматривает следующих этапов ослабление ограничений для религиозных мероприятий, в то время как предусмотрено открытие детских садов (с 25 мая), предприятий общественного питания с обслуживанием посетителей в помещениях и деятельность учреждений культуры (с 10 июня).

При этом условием проведения массовых мероприятий в учреждениях культуры является нахождение не более одного человека на 5 кв. метрах площади помещения, где проводится мероприятие, а для религиозных мероприятий это требование вдвое строже — не более одного человека на 10 кв. метрах.

«Такой непропорциональный подход вызывает непонимание действий правительства у многих верующих», — отмечается в письме ВСЦиРО к премьер-министру Украины.

Совет Церквей особенно беспокоит тот факт, что для малых религиозных сооружений и молитвенных помещений ослабление карантина может иметь противоположный эффект в виде усиления ограничений, ведь для соблюдения условия пребывания не более одного человека на 10 кв. метрах может означать присутствие на богослужении значительно меньшего количества верующих, чем даже 10 человек.

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций считает, что достаточной мерой для предотвращения скопления людей будет присутствие в помещении не более 1 человека на 5 м. кв. площади места проведения богослужения или обряда. В начале мая ВСЦиРО направил премьер-министру Украины свои предложения по применению адаптивного карантина для религиозных организаций.

В тему: 20 мая 2020 года Совет Церквей призвал власть изменить условия ослабления карантина для проведения церковных служб.

Тэги: общество, карантин, новости Украины, совет церквей

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