Чиновники Лукашенко официально зарегистрировали масонов

Главное: В Беларуси официально зарегистрировали «Орден древних и признанных масонов».

Детали: 15 мая 2020 года в Беларуси официально, на государственном уровне, зарегистрировали регулярное масонство. Об этом сообщает телеграм-канал «Адекватный конспиролог».

Официальное название структуры звучит так: Институт развития масонских традиций «Орден древних и признанных масонов».

В тему: 25 мая 2019 года в Минске была учреждена масонская Великая ложа. Беларусь на тот момент была последним в Европе государством, где еще не было своей Великой Ложи. Великим мастером ВЛБ стал сотрудник Радио «Свабода» Сергей Дубовец.

В 2015 году в СМИ появилось интервью с масоном из Беларуси Сержем Харитоновым.