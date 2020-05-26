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Названо условие, при котором метро могут снова закрыть

Названо условие, при котором метро могут снова закрыть

Главное: В Украине могут снова закрыть метро и ограничить работу прочего транспорта. Это может случиться тогда, если будут нарушаться противоэпидемические меры.

Детали: Нарушения противоэпидемических мер отразятся на статистике заболеваемости коронавирусом, что может послужить основанием для введения новых ограничений на работу транспорта, в частности, на работу метрополитена. Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает «Обозреватель».

«Сейчас я не могу сказать, что происходит в метрополитене, но, если там есть нарушения противоэпидемических мер, то я думаю, что достаточно быстро мы это почувствуем на статистике, которая не дает нам лгать и лукавить», — подчеркнул он.

Главный санврач сравнил соблюдение карантинных требований в городах Европы, где метрополитен и другие виды общественного транспорта не прекращали работу, с Украиной.

«Когда мне говорят, что в Европе не закрывали общественный транспорт, метрополитен, я всегда предлагаю своим оппонентам показать фотографии, как заполняется то или иное транспортное средство, которое перевозит людей в том или ином европейском городе. Вопрос ко всем украинцам: если прописаны эти нормы, если прописано, что нужно заходить в транспорт в медицинской маске, если прописано, что надо соблюдать дистанцию, то этих норм надо придерживаться», — заявил Ляшко.

По его словам, на встрече с представителями Министерства инфраструктуры и перевозчиков те гарантировали обеспечение всех санитарных требований.

«Прошел первый день, перевозчикам нужно оценить все, что произошло, внести коррективы и сделать все возможное, чтобы предотвратить распространение коронавирусной болезни. Чтобы нам не пришлось пересматривать те подходы, которые уже введены, и не вводить дополнительных ограничений (в том числе и закрытия метро)», — заявил главный санврач.

В тему: Утром понедельника, 25 мая, в Киеве после карантина открылось метро.

Тэги: общество, метрополитен, здоровье, карантин, политика, Виктор Ляшко, новости Украины

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