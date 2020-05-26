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«Просто абсурд!»: нерешительность и неопределенность «убивают» украинский футбол

«Просто абсурд!»: нерешительность и неопределенность «убивают» украинский футбол

Главное: В Украине остается полная неопределенность по поводу возобновления футбольного чемпионата. Об этом у себя в «Фейсбуке» сообщил колумнист «Фразы» и замглавреда журнала «Футбол» Андрей Шахов.

Детали: Колумнист «Фразы» и заместитель главного редактора журнала «Футбол» Андрей Шахов сообщил у себя в «Фейсбуке», в нашей стране остается абсолютная неопределенность по вопросу возобновления футбольного чемпионата после карантинных мер из-за пандемии коронавируса .

В частности, эксперт написал, что исполком Украинской ассоциации футбола, запланированный на вторник, 26 мая, не состоится.

Андрей Шахов сообщил: «Абсурд продолжается. Футбольные руководители просто самоустраняются от организации чемпионата, объясняя свою бездеятельность отсутствием письма из МОЗ. А когда вы отправили документы туда, чтоб вам оперативно ответили?».

Журналист задается вопросом: «Как быть с тестированием игроков, обслуживающего персонала и тех, кто будет работать на матчах?».

Он также пишет: «Что в этой ситуации делать телевидению, которое не позже вторника подает газетчикам телепрограмму на следующую неделю? Как эту программу составлять? Как рекламировать трансляцию?».

Андрей Шахов спрашивает: «Как быть болельщикам, которые хотят посмотреть «Шахтер» – «Динамо»? Отправляться на дачу или ждать телетрансляцию? Если ждать, то во сколько она начнется?».

Кроме этого, журналист сообщает: «Просто абсурд! Три дня до возможного рестарта сезона и никто ничего не знает. Что мешает сказать: да, извините, мы не успеваем организовать тур 30-31 мая, чтобы все понимали, на каком они свете? Какой же это непрофессионализм и неуважение ко всем участникам и теперь уже неучастникам (я о болельщиках) футбольного действа!».

В тему 25 мая 2020 года Андрей Шахов писал о первых матчах «Динамо» и «Шахтера» после карантина.

Тэги: футбол, карантин, спорт, Чемпионат Украины, Андрей Шахов, новости Украины, коронавирус

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