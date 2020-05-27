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YouTube запустил пикантную новинку для своих пользователей

YouTube запустил пикантную новинку для своих пользователей

Главное: Сервис YouTube приготовил новинку для своих пользователей. На портале появился будильник.

Детали: Популярный сервис YouTube подготовил для своих пользователей интересную новинку – будильник. Об этом сообщает компания Google, которая владеет порталом.

Как стало известно, что с помощью «отложенного будильника» люди получают возможность устанавливать время, когда специальная программа напомнит, что пора выключить видео и ложиться спать.

Такое напоминание можно будет отложить до конца просматриваемого видео.

Включить будильник можно в настройках к учетной записи.

В тему 25 мая 2020 года стали известны цены и характеристики всех моделей iPhone 12.

3 апреля 2020 года сообщалось, Google будет следить за людьми, которые заразились коронавирусом.

Тэги: Google, мир, Интернет, YouTube, технологии

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