YouTube запустил пикантную новинку для своих пользователей

Главное: Сервис YouTube приготовил новинку для своих пользователей. На портале появился будильник.

Детали: Популярный сервис YouTube подготовил для своих пользователей интересную новинку – будильник. Об этом сообщает компания Google, которая владеет порталом.

Как стало известно, что с помощью «отложенного будильника» люди получают возможность устанавливать время, когда специальная программа напомнит, что пора выключить видео и ложиться спать.

Такое напоминание можно будет отложить до конца просматриваемого видео.

Включить будильник можно в настройках к учетной записи.

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