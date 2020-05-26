В Африке начала расти смертность от коронавируса

Главное: В Африке выросла смертность от коронавирса. По последним данным, от болезни скончались более 3,4 тысяч человек.

Детали: За последние пару недель в Африке выросла динамика смертности от коронавируса: за последние двенадцать дней от заразы скончались около тысячи человек.

Всего с начала пандемии на континенте от коронавируса умерли 3 453 человека, а заразились – 115 237 людей.

От заразы за все время излечили более 47 тысяч человек.

Хуже всего ситуация обстоит в ЮАР (23 615 заболевших и 481 умерший), Египте (16 513 и 735) и Алжире (8 503 и 609).

В тему 26 мая 2020 года число больных коронавирусом в мире превысило 5,5 миллионов.

14 мая 2020 года сообщалось, как развивается ситуация с коронавирусом в Африке.