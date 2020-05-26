В Киеве сняли карантин с трех монастырей УПЦ

Главное: В Киеве сняли с карантина три монастыря УПЦ: Ионинский, Свято-Покровский мужской монастырь и Киево-Печерскую лавру. Об этом сообщил сегодня мэр Виталий Кличко.

Детали: В столице сняли карантин с Свято-Троицкого Ионинского монастыря, Свято-Покровского мужского монастыря и Киево-Печерской Лавры.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kyivcity.gov.ua, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

Также он сообщил, что перед снятием карантинных мероприятий в монастырях осуществили полную дезинфекцию.

«Как вы знаете, правительство разрешило проводить службы в храмах — с соблюдением регламентов и санитарных требований», — отметил мэр и призвал представителей всех конфессий соблюдать установленные правила.

Виталий Кличко также рассказал, что за весь период карантина сделано более тысячи лабораторных исследований ПЦР-тестов священнослужителей.

Как сообщалось ранее, стало известно, как будут проходить службы в открытой после карантина Киево-Печерской лавре.

В тему: 25 мая 2020 в Киево-Печерской лавре сняли карантинный режим.