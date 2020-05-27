Британские ученые выяснили о мутации коронавируса кое-что хорошее

Главное: Британские ученые опровергли миф о мутации коронавируса. Она заявили, что он не становится сильнее.

Детали: Ученые из университетского колледжа Лондона (Великобритания) выяснили позитивный момент по поводу мутации коронавируса. Их цитирует издание biorxiv.org.

Исследователи утверждают, что «мутаци SARS-CoV-2 не увеличивают силу вируса».

В ходе своей работы эксперты провели анализ вирусных геномов пятнадцати тысяч людей.

В публикации сказано, что исследователи «создали модель эволюционного дерева», чтобы определить, «становится ли определенная мутация все более частой в каждой конкретной его ветви».

Ученым удалось выяснить следующее: «Известные мутации не дают SARS-CoV-2 преимуществ к размножению и не улучшают его способность к распространению и заражению».

Эксперты также говорят, что «некоторые мутации не оказывают никакого эффекта, в то же время большинство изменений в геноме являются вредными для самого коронавируса».

В тему 26 мая 2020 года число больных коронавирусом в мире превысило 5,5 миллионов.

25 мая 2020 года сообщалось, что прививка от гриппа повышает шансы заболеть коронавирусом.