В Украине таки разрешили открыть бассейны и спортзалы

Главное: С 1 июня в Украине начинается третий этап послабления карантина. В перечень объектов, которые возобновят работу, входят, в частности, и бассейны.

Детали: Со следующего понедельника, 1 июня, в Украине начнется третий этап послабления карантинных ограничений. В частности, в первый день лета в стране откроются спортзалы и бассейны, железнодорожные и автомобильные межобластные перевозки. Об этом сегодня, 26 мая, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Также посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек, например, начнут работу автошколы», — добавил он, сообщает «Корреспондент».

По словам Ляшко, вскоре Минздрав опубликует рекомендации по работе бассейнов и спортзалов.

«Бассейны мы ранее не рассматривали на третьем этапе выхода, но новые данные, которые появились сегодня, насчет распространение коронавируса через водный путь передач, в частности, в воде, подлежащей постоянной дезинфекции, позволяют нам начать их работу», — добавил замминистра.

Ляшко напомнил, что условиями послабления являются показатели инцидентности (не более 12 заболевших на 100 тысяч населения), загруженности коек в больницах, определенных для лечения пациентов с коронавирусом (меньше 50%), среднего количества тестирований ПЦР и ИФА (не менее 12).

Также Минздрав опубликовал инфографику уже отмененных ограничений.

В тему: Бассейны в Украине могут открыть 1 июня. Но пока эта информация официально не подтверждена.

Детали: О том, что с 1 июня могут вновь заработать бассейны, еще на прошлой неделе говорил руководитель «Академии плавания» Борис Зенов.