Главное: Число больных коронавирусом в мире перевалило за 5,5 миллионов. Такие данные во вторник, 26 мая, приводит университет Джонса Хопкинса.

Детали: По данным университета Джонса Хопкинса во вторник, 26 мая, число больных коронавирусом в мире превысило 5,5 миллионов.

Сегодня в полдень число заразившихся составляло 5 508 904 человек.

Сообщается о 346 508 жертвах COVID-19.

Вылечиться от заразы с начала пандемии удалось 2 234 510 людям.

В тему 25 мая 2020 года сообщалось, что прививка от гриппа повышает шансы заболеть коронавирусом.

25 мая 2020 года стало известно, что коронавирус вызвал наркотический бум в США.