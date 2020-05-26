В аннексированном Крыму люди продолжают умирать от коронавируса

Главное: В аннексированном Крыму еще два человека умерли от коронавируса. Всего на полуострове от заразы скончались уже четырнадцать человек.

Детали: За последние сутки в аннексированном Крыму от коронавируса умерли еще два человека. Об этом сообщает российская администрация полуострова.

Общее число жертв заразы выросло до одиннадцати человек. За минувшие сутки коронавирус выявили еще у трех человек: всего болезнь подтверждена у 349 людей, вылечить из которых удалось 154 человека.

Отметим, что отдельно считают данные по Севастополю: накануне стало известно, что тут умерла 92-летняя женщина. Это третья жертва коронавируса в городе. Всего в Севастополе заболели 157 человек, 116 из которых уже здоровы.

В тему 25 мая 2020 года сообщалось, что в аннексированном Крыму хотят запустить туристический сезон, несмотря на пандемию коронавируса.

7 мая 2020 года стало известно, туристический сезон в аннексированном Крыму сорван из-за коронавируса.