В Киеве начал разваливаться Южный мост

Главное: На Южном мосту в Киеве произошла аварийная ситуация с одним из старых деформационных швов. Поломку обещают исправить за несколько часов.

Детали: Аварийная ситуация с одним из старых деформационных швов возникла на Южном мосту в Киеве. Там оборвалась часть накрывного покрытия, сообщает пресс-служба КГГА в Facebook.

«На Южном мосту — аварийная ситуация с одним из старых деформационных швов. Оборвалась часть накрывного листа», — говорится, в частности, в сообщении.

Как отметили в мэрии, специалисты «Киевавтодормоста» планируют все починить за 3-4 часа.

В тему: В сентябре минувшего года в Киеве в районе станции метро «Нивки» стал разрушаться путепровод, который незадолго до того был капитально отремонтировали.